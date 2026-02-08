Смерть трьох дітей на Львівщині: правоохоронці затримали матір

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 31-річна жінка у суботу, 7 лютого, приблизно о 7:30 ранку залишила своїх синів віком 2, 4 та 6 років зачиненими без нагляду. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а у кімнаті – сліди займання. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

Попередньо встановлено, що хлопчики загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем.

Матір затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Жовківською окружною прокуратурою вирішується питання про повідомлення їй про підозру за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування (ст. 166 КК України).

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом. Дітей госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.