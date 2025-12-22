Стало известно, какой будет погода в январе
В Украине в начале 2026 года ожидается по-настоящему зимняя погода
Об этом пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в телеэфире, отвечая на вопрос о погоде в январе, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас специалисты уточняют эту информацию. Но уже сейчас можно сказать, что в целом его начало (января – ред.), скорее всего, будет более характерно для зимних условий", – отметила она.
Птуха отметила, что в конце декабря наблюдаются тенденции к понижению температуры.
"Снег мы уже видим эпизодически. И такие резкие колебания температурных показателей и изменение синоптических процессов ведут за собой то, что снежный покров у нас неравномерно распределяется по территории Украины и что его характер становится эпизодическим, локальным", – добавила Птуха.
Ранее мы сообщали о том, какая будет погода 23 декабря и на Рождество. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине существенно похолодает.