Стало известно, какой будет погода в январе

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в телеэфире, отвечая на вопрос о погоде в январе, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас специалисты уточняют эту информацию. Но уже сейчас можно сказать, что в целом его начало (января – ред.), скорее всего, будет более характерно для зимних условий", – отметила она.

Птуха отметила, что в конце декабря наблюдаются тенденции к понижению температуры.

"Снег мы уже видим эпизодически. И такие резкие колебания температурных показателей и изменение синоптических процессов ведут за собой то, что снежный покров у нас неравномерно распределяется по территории Украины и что его характер становится эпизодическим, локальным", – добавила Птуха.

Ранее мы сообщали о том, какая будет погода 23 декабря и на Рождество. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине существенно похолодает.