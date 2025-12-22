17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 17:43

Стало известно, какой будет погода в январе

22 декабря 2025, 17:43
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине в начале 2026 года ожидается по-настоящему зимняя погода

Об этом пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в телеэфире, отвечая на вопрос о погоде в январе, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас специалисты уточняют эту информацию. Но уже сейчас можно сказать, что в целом его начало (января – ред.), скорее всего, будет более характерно для зимних условий", – отметила она.

Птуха отметила, что в конце декабря наблюдаются тенденции к понижению температуры.

"Снег мы уже видим эпизодически. И такие резкие колебания температурных показателей и изменение синоптических процессов ведут за собой то, что снежный покров у нас неравномерно распределяется по территории Украины и что его характер становится эпизодическим, локальным", – добавила Птуха.

Ранее мы сообщали о том, какая будет погода 23 декабря и на Рождество. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине существенно похолодает.

