РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА, більшість знищено

У ніч на 8 лютого російські війська здійснили запуск понад 101 ударного безпілотника по території України. Приблизно 70 із них були дронами типу Shahed

Повітряні сили ЗСУ повідомили про це.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок атаки багато регіонів залишились без електропостачання.