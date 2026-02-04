На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області 2 лютого у Яворівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) помер чоловік, якому під час перебування у центрі стало зле

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що громадянин Воловецький І. був доставлений до центру о 10:00 через порушення правил військового обліку та відсутність документів.

"Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних", – йдеться у повідомленні.

Близько 13:42 військовозобов’язані повідомили чергового про погіршення стану Воловецького. Швидку викликали о 13:43, однак о 13:48 лікарі зафіксували його смерть. Ознак фізичного насильства не виявлено.

Тіло було доставлено на розтин у Новояворівську лікарню імені Ю. Липи. Попередньою причиною смерті медики називають алкогольне отруєння.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року на Одещині в ТЦК помер чоловік. За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.