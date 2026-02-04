Фото: поліція

ДТП сталася у Києві у вівторок, 3 лютого, близько 16:15 на вулиці Стеценка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій BMW, рухаючись зі сторони станції метро Сирець у напрямку площі імені Валерія Марченка, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем KIA.

Внаслідок ДТП пасажирка BMW – 19-річна мешканка Київщини загинула на місці, травмованого 21-річного водія госпіталізували. 44-річний керманич KIA не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Механізм та обставини встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 1 лютого на Кіровоградщині водій Mercedes збив двох людей на переході й втік. Жінка померла у "швидкій".