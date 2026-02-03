Після сьогоднішнього удару робота нашої переговорної команди буде відповідним чином скоригована. Заявив Зеленський

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Скоригована, яким чином?

Блекаутом в москві?

Так це ж було вже.

Ми вже обіцяли і блекаут у москві, і потужність в Ялті, і незламність також обіцяли.

Проблема ключова в чому:

Володимир Олександрович в теплі незламний, а люди без світла, тепла і води.

Володимир Олександрович з 100 мільйонами доларів вкраденими на Енергоатомі потужний, а люди за 3 тисячі гривень пенсій мають прожити місяць.

Володимир Олександрович лідер вільного світу, а людей крадуть на вулицях, бʼють і навіть дружині не дають зателефонувати і попередити, що їх викрали.

Так. Можна корегувати роботу нашої переговорної команди.

У нас ще ж залишилось в країні мільйонів 25 людей.

Вони ще живі!