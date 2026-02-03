Українцям обіцяли і блекаут у Москві, і потужність в Ялті, і незламність
Після сьогоднішнього удару робота нашої переговорної команди буде відповідним чином скоригована. Заявив Зеленський
Скоригована, яким чином?
Блекаутом в москві?
Так це ж було вже.
Ми вже обіцяли і блекаут у москві, і потужність в Ялті, і незламність також обіцяли.
Проблема ключова в чому:
Володимир Олександрович в теплі незламний, а люди без світла, тепла і води.
Володимир Олександрович з 100 мільйонами доларів вкраденими на Енергоатомі потужний, а люди за 3 тисячі гривень пенсій мають прожити місяць.
Володимир Олександрович лідер вільного світу, а людей крадуть на вулицях, бʼють і навіть дружині не дають зателефонувати і попередити, що їх викрали.
Так. Можна корегувати роботу нашої переговорної команди.
У нас ще ж залишилось в країні мільйонів 25 людей.
Вони ще живі!
