Після морозів в Україну йде потепління

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Хоча найближча ніч ще буде холодною на північному сході, все ж температура повітря буде загалом підвищуватися

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

У четвер, 5 лютого, в Україні очікується зміна погоди. Завтра сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода.

В четвер в Україні очікується сильний південно-східний вітер, місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах -5…-12 градусів, на північному сході очікується -12…-17 градусів, на заході буде +2…-4 градуси.

Завтра в більшості областей вдень очікується -3…-8 градусів, на північному сході -8…-12 градусів.

"Упродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у лютому. За даними синоптиків, початок лютого буде морозний, але надалі можливе потепління.