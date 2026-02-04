15:43  04 лютого
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
04 лютого 2026, 14:10

Російська економіка 2025: спад був плановим

04 лютого 2026, 14:10
Українці сміються з фрази Путіна про те, що зниження економіки в Росії у 2025 році було плановим і рукотворним
Українці сміються з фрази Путіна про те, що зниження економіки в Росії у 2025 році було плановим і рукотворним
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Воно звісно може звучати так само брєдово, як бойові комарі і захоплений Куп'янськ. Як "все іде по плану". Але парадокс у тому, що тут Путін не бреше.

Що стало основним фактором економічного падіння в Росії у 2025 році? Висока облікова ставка. Яку свідомо задрав на дуже високий рівень російський Центральний Банк. Чому? Може Набіуліну завербував Буданов і тому вона свідомо шкодить економіці Росії? От і всі російські олігархи цілий рік бідкались, що їх душать.

На жаль, ні. На жаль, в російському Центральному Банку сидять розумні люди. Вони побачили значне прискорення інфляції на тлі фінансування війни і витрачання тон грошей на фінансування армії. А немає більшого ворога для економіки ніж інфляція, що виходить з-під контролю. І тому вони абсолютно свідомо пішли на придушення економічної активності, в першу чергу через банківське кредитування, щоб побороти інфляцію. І треба віддати їм належне – вони змогли досягти відносного успіху.

Тому так, дійсно, це правда. Що російська влада свідомо обрала цей шлях. Чи може на ньому щось піти не так? Звісно може. Але поки що це чи не єдиний раз коли Путін не збрехав.

Чи означає це, що росіяни можуть воювати вічно? Звісно, ні. По-перше, нехай спробують відновити зростання без прискорення інфляції на тлі поки що обмеженого запуску друкарського верстату, який потрібен для фінансування війни. А по-друге, здатність чи не здатність росії вести війну залежить не від динаміки ВВП, а від наявності грошей в бюджеті. Звісно, між цим є кореляція. Але масштаб викликів неспівмірний. Нехай ВВП впаде на якись відсоток. Грошей не вистачає на порядок більше. Тим більше, з листопада по січень полетіли вниз нафтогазові доходи. І в січні вони знизились рік до року вдвічі. Збільшуючи і так величезний дефіцит бюджету, який вже важко фінансувати із "тумбочки", бо гроші там майже закінчились.

Так, завжди є друкарський верстат. Але ж ми бачимо пріоритет – боротьба з інфляцією. А важко боротись з інфляцією друкуючи шалені обсяги рублів.

Тому Путін, звісно, може надувати щоки. Але ресурсів стає все менше і менше. І тому він йде на Холодомор Києва. Бо йому треба якомога швидше проштовхнути ідею капітуляції України. Коли ще на фронті не відчули скорочення витрат на війну на десятки відсотків. Бо коли це станеться, наступати стане набагато важче. І тоді не буде чим аргументувати ідею капітуляції.

Тому українці чекають весну. Бо тоді ефект від ударів Путіна по енергетиці буде відчуватись менше. А ефект від скорочення витрат росіянами – більше.

04 лютого 2026
