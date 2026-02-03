На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки

Фото: Нацполіція

Правоохоронці у соцмережі побачили відео, на якому дівчина стріляє в собаку. Виявилось, що це неповнолітня місцева жителька

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, 16-річна жителька Андрушівської громади перебувала в дворі за місцем проживання. Тоді вона з пневматичної гвинтівки стріляла в собаку. Ймовірно, тварина дістала поранення. Дівчина засняла це на мобільний телефон та опублікувала кадри у соцмережах.

"Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Триває встановлення всіх обставин, правоохоронці розшукують собаку", - повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення такої продукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.