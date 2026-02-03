15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 13:19

На Київщині судитимуть підприємця за нелегальну АЗС

03 лютого 2026, 13:19
Фото: БЕБ
Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який налагодив роботу нелегальної АЗС у Борисполі

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

АЗС працювала з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2 ємності для зберігання пального, 2 паливно-розподільні комплекси, та майже 8000 літрів пального. Окрім того, вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Фігуранта судитимуть за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів).

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували три нелегальні автозаправні станції у Броварському та Бориспільському районах області на Київщині.

Київська область БЕБ
