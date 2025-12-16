Чоловіка знайшли скривавленим на лавці: в Дніпрі судили нападника, який влаштував різанину

Ілюстративне фото

У Дніпрі судили чоловіка, який влаштував різанину на проспекті Олександра Поля. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні цього року. Зловмисник вдарив 26-річного чоловіка ножем у живіт. Згодом потерпілого знайшли скривавленим на лавці. Постраждалого оперативно госпіталізували медики. Правоохоронці затримали зловмисника у той же день: у нього знайшли й ніж, і заборонені речовини.

Суд визнав зловмисника винним за нанесення тяжких тілесних ушкодженнях та незаконне зберігання наркотиків. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

