22:19  16 грудня
РФ знову атакувала Одещину дронами
21:39  16 грудня
Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:55

Чоловіка знайшли скривавленим на лавці: в Дніпрі судили нападника, який влаштував різанину

16 грудня 2025, 20:55
Ілюстративне фото
У Дніпрі судили чоловіка, який влаштував різанину на проспекті Олександра Поля. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні цього року. Зловмисник вдарив 26-річного чоловіка ножем у живіт. Згодом потерпілого знайшли скривавленим на лавці. Постраждалого оперативно госпіталізували медики. Правоохоронці затримали зловмисника у той же день: у нього знайшли й ніж, і заборонені речовини.

Суд визнав зловмисника винним за нанесення тяжких тілесних ушкодженнях та незаконне зберігання наркотиків. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті будуть судити чоловіка, якого обвинувачують в убивстві сина. Це сталось на тлі сімейної сварки. 63-річному закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

