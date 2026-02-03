15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 13:55

240 тис. за один флакон: Прикарпаття потребує фінансування від держави на дороговартісні ліки для пацієнтів із рідкісним захворюванням

03 лютого 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті 12 людей з рідким діагнозом, який потребує дорогих ліків. Тому область потребує співфінансування з державного бюджету

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Керівниця Івано-Франківського осередку ГО "Захист держави" Оксана Криницька зустрілася з директоркою департаменту охорони здоровʼя ОВА Олександрою Бойчук. Вони обговорили забезпечення пацієнтів із СМА життєво необхідним препаратом "Рисдиплам".

Поштовхом стала історія родини Уманцівих. Самотня мама виховує сина Максима і доньку Тамару. Обидві дитини мають СМА третього типу.

На закупівлю "Рисдипламу" в 2026 році в обласному бюджеті планують закласти 2 мільйона гривень. На найближчій сесії обласної ради вже буде винесено це питання. Проте цих коштів буде недостатньо.

"Зараз на Прикарпатті – 12 людей із СМА, і цих коштів, звісно, буде недостатньо. Саме тому область потребує співфінансування з державного бюджету. Лише один флакон препарату коштує приблизно 240 тис. грн, а на одну людину потрібно три флакони щомісяця", - кажуть активісти.

Примітка. Спінальна м'язова атрофія (СМА) — це важке, рідкісне спадкове генетичне захворювання, що вражає рухові нейрони спинного мозку

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГО Захист Держави ліки волонтери Прикарпаття
Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися
29 січня 2026, 16:55
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: активісти пояснили, через які помилки люди часто отримують відмови
29 січня 2026, 15:45
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Українцям обіцяли і блекаут у Москві, і потужність в Ялті, і незламність
03 лютого 2026, 15:35
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 15:09
На Донеччині затримали агента ФСБ, який "втемну" використовував матір для шпигунства за ЗСУ
03 лютого 2026, 14:36
У Києві сильно пошкоджений обʼєкт, що забезпечує тепло у Дарницькому і Дніпровському районах
03 лютого 2026, 14:17
На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина
03 лютого 2026, 13:35
На Київщині судитимуть підприємця за нелегальну АЗС
03 лютого 2026, 13:19
Вбив і розчленував: на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник
03 лютого 2026, 12:55
Розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині: командира в/ч викрили як організатора
03 лютого 2026, 12:45
На Волині судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина
03 лютого 2026, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »