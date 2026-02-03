240 тис. за один флакон: Прикарпаття потребує фінансування від держави на дороговартісні ліки для пацієнтів із рідкісним захворюванням

Фото: ГО "Захист держави"

На Прикарпатті 12 людей з рідким діагнозом, який потребує дорогих ліків. Тому область потребує співфінансування з державного бюджету

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Керівниця Івано-Франківського осередку ГО "Захист держави" Оксана Криницька зустрілася з директоркою департаменту охорони здоровʼя ОВА Олександрою Бойчук. Вони обговорили забезпечення пацієнтів із СМА життєво необхідним препаратом "Рисдиплам".

Поштовхом стала історія родини Уманцівих. Самотня мама виховує сина Максима і доньку Тамару. Обидві дитини мають СМА третього типу.

На закупівлю "Рисдипламу" в 2026 році в обласному бюджеті планують закласти 2 мільйона гривень. На найближчій сесії обласної ради вже буде винесено це питання. Проте цих коштів буде недостатньо.

"Зараз на Прикарпатті – 12 людей із СМА, і цих коштів, звісно, буде недостатньо. Саме тому область потребує співфінансування з державного бюджету. Лише один флакон препарату коштує приблизно 240 тис. грн, а на одну людину потрібно три флакони щомісяця", - кажуть активісти.

Примітка. Спінальна м'язова атрофія (СМА) — це важке, рідкісне спадкове генетичне захворювання, що вражає рухові нейрони спинного мозку