На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина

Фото: Нацполіція

На Мукачівщині поліція затримала чоловіка. Після сварки із сином він поранив його ножем

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 2 лютого в селі Кольчино. Госпіталізували 37-річного чоловіка з ножовим пораненням. З'ясувалось, що вдарив ножем його власний батько.

Як з'ясували правоохоронці, потерпілий посварився з 57-річним батьком під час застілля з алкоголем. Коли між ними стався конфлікт, батько вдарив сина ножем. Зараз його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

"Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. У справі триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

