На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина
На Мукачівщині поліція затримала чоловіка. Після сварки із сином він поранив його ножем
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Інцидент стався увечері 2 лютого в селі Кольчино. Госпіталізували 37-річного чоловіка з ножовим пораненням. З'ясувалось, що вдарив ножем його власний батько.
Як з'ясували правоохоронці, потерпілий посварився з 57-річним батьком під час застілля з алкоголем. Коли між ними стався конфлікт, батько вдарив сина ножем. Зараз його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
"Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. У справі триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди. Правоохоронці оперативно затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру.