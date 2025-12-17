14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 17:03

Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону

17 грудня 2025, 17:03
Читайте также на русском языке
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Читайте также
на русском языке

Мешканця Хмельницької області покарано за сприяння незаконному перетину держкордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Кримінальна справа була розпочата за матеріалами оперативних співробітників Чернівецького прикордонного загону. Вони здобули інформацію про те, що житель Хмельницької області активно сприяє чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон України з Молдовою.

За даними слідства, чоловік шукав клієнтів, розміщував їх у власних помешканнях в Хмельницькій області та готував до незаконного перетину кордону. Закуповував необхідну екіпіровку та обладнання, розробляв маршрути руху. Зазвичай фігурант справи допомагав охочим потрапити до Чернівецької області через річку Дністер, а далі вони рухалися, слідуючи інструкціям.

Під час обшуків у помешканні порушника правоохоронці вилучили грошові кошти в різній валюті, мобільні телефони, антидронові плащі, маскувальні сітки та 2 автомобіля.

Чоловіка затримали і засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у прикордонних районах та прикордонних зонах України строком на 3 роки, з конфіскацією частини майна.

Як повідомлялось, наприкінці листопада на Хмельниччині затримали громадянку Молдови, яку розшукували за торгівлю дітьми. У себе на батьківщині жінка була засуджена до 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область вирок втеча за кордон корупційна схема суд
Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, ще двоє – травмувалися
13 грудня 2025, 15:52
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть
17 грудня 2025, 16:55
Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську
17 грудня 2025, 16:45
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »