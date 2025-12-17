Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону

фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Кримінальна справа була розпочата за матеріалами оперативних співробітників Чернівецького прикордонного загону. Вони здобули інформацію про те, що житель Хмельницької області активно сприяє чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон України з Молдовою.

За даними слідства, чоловік шукав клієнтів, розміщував їх у власних помешканнях в Хмельницькій області та готував до незаконного перетину кордону. Закуповував необхідну екіпіровку та обладнання, розробляв маршрути руху. Зазвичай фігурант справи допомагав охочим потрапити до Чернівецької області через річку Дністер, а далі вони рухалися, слідуючи інструкціям.

Під час обшуків у помешканні порушника правоохоронці вилучили грошові кошти в різній валюті, мобільні телефони, антидронові плащі, маскувальні сітки та 2 автомобіля.

Чоловіка затримали і засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із наданням логістичних послуг і перевезенням громадян у прикордонних районах та прикордонних зонах України строком на 3 роки, з конфіскацією частини майна.

