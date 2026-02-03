РФ цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози – Міненерго

Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

"Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", – наголосили в Міненерго.

Зазначається, що тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Російські війська вночі завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК. Суттєво постраждало обладнання.