Фото: ДБР

Правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на Київщині, який організував розкрадання продуктів, призначених для ввірених йому бійців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, командир призначив начальницею їдальні довірену особу, яка безпосередньо організувала викрадення продуктів. Згодом на посаду начальника продовольчого складу призначив її доньку, що дозволило безконтрольно отримувати та видавати продукти харчування. Частина з них фактично не використовувалася для приготування їжі для військовослужбовців.

Крім того, за рекомендацією керівниці їдальні командир призначив інструктора їдальні, яка не здійснювала належного контролю за закладенням продуктів і відповідністю обсягів приготованих страв затвердженому меню.

Також командир дозволяв використовувати службовий мікроавтобус для перевезення продуктів, у тому числі викрадених.

Продукти викрадали щонайменше двічі на місяць, починаючи з січня 2025 року. Правоохоронці задокументували п’ять епізодів злочинної діяльності.

Командиру повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та інших спільників.

Нагадаємо, розкрадання продуктів на понад 3 млн грн в одній з військових частин на Київщині правоохоронці викрили у листопаді 2025 року. Тоді підозри отримали начальниця їдальні, інструктор та водій.