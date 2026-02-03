00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 12:45

Розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині: командира в/ч викрили як організатора

03 лютого 2026, 12:45
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на Київщині, який організував розкрадання продуктів, призначених для ввірених йому бійців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, командир призначив начальницею їдальні довірену особу, яка безпосередньо організувала викрадення продуктів. Згодом на посаду начальника продовольчого складу призначив її доньку, що дозволило безконтрольно отримувати та видавати продукти харчування. Частина з них фактично не використовувалася для приготування їжі для військовослужбовців.

Крім того, за рекомендацією керівниці їдальні командир призначив інструктора їдальні, яка не здійснювала належного контролю за закладенням продуктів і відповідністю обсягів приготованих страв затвердженому меню.

Також командир дозволяв використовувати службовий мікроавтобус для перевезення продуктів, у тому числі викрадених.

Продукти викрадали щонайменше двічі на місяць, починаючи з січня 2025 року. Правоохоронці задокументували п’ять епізодів злочинної діяльності.

Командиру повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та інших спільників.

Нагадаємо, розкрадання продуктів на понад 3 млн грн в одній з військових частин на Київщині правоохоронці викрили у листопаді 2025 року. Тоді підозри отримали начальниця їдальні, інструктор та водій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР продукти розслідування розкрадання Київська область військова частина
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина
03 лютого 2026, 13:35
На Київщині судитимуть підприємця за нелегальну АЗС
03 лютого 2026, 13:19
Вбив і розчленував: на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник
03 лютого 2026, 12:55
На Волині судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина
03 лютого 2026, 12:35
РФ цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози – Міненерго
03 лютого 2026, 12:21
Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів
03 лютого 2026, 11:57
Росіяни вночі атакували пожежну частину на Запоріжжі
03 лютого 2026, 11:48
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
03 лютого 2026, 11:29
В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
03 лютого 2026, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »