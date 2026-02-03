Фото: СБУ

СБУ затримала на Донеччині ще одного російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Завдання окупантів виконував 41-річний місцевий мешканець, який ховався від мобілізації і чекав на повну окупацію регіону. В поле зору ворога він потрапив, коли написав у чат-бот російської спецслужби про свою готовність до співпраці.

Встановлено, що, уникаючи призову, фігурант майже не виходив з помешкання. Тому для збору координат потенційних "цілей" він обманом залучив свою матір, яка не здогадувалася про його роботу на ФСБ.

Задокументовано, як жінка проходила містом під час отримання волонтерської допомоги і на прохання сина звертала увагу на локації українських захисників. Після повернення додому фігурант розпитував у неї про місця зосередження Сил оборони або рух військових колон у напрямку передової.

Отриману інформацію він одразу "зливав" своєму куратору – співробітнику ФСБ, який дистанційно завербував ухилянта і доручив йому коригувати атаки РФ.

За допомогою агента окупанти сподівалися відстежувати та обстрілювати позиції українських військ.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання. Також провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні розвідактивності ворога.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині СБУ затримала 42-річного агентаФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по Нікополю – безробітний чоловік, що ховався від мобілізації, потрапив у поле зору російської спецслужби через сайт знайомств.