Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл
02 лютого 2026, 21:37

Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі

02 лютого 2026, 21:37
Підсумок війни завжди не визначений. Рідко буває так, щоб сили супротивних держав відрізнялися у 100 разів
ілюстративне фото: з відкритих джерел
А якщо вони відрізняються у 10 разів, підсумок війни не визначений. На нього впливають тисячі чинників, яких ми не можемо знати заздалегідь. Якість обладунків і мечів, витривалість коней і міцність мотузок. Бойовий дух, згуртованість і майстерність воїнів. Авторитет молодших командирів. Лідерство, проникливість і стратегічне мислення полководців. Місце, час й обставини боїв. Погода і врожай, сонце й місяць.

Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі: адже поразки можна було б передбачити й уникнути шляхом переговорів. Тоді б сильний без війни отримав бажане, а слабкий без війни опинився б у тому положенні, до якого призвела його поразка. Не було б пролитої крові та зруйнованих фортець. Не було б сліз матерів і даремно витраченої скарбниці.

Війна завжди відбувається тому, що підсумок її непередбачуваний, і кожна сторона розраховує на кращий для себе результат.

І ще казав Хай Тао:

Справжній майстер може передбачити підсумок війни у половині випадків до її початку, проаналізувавши, хто союзники кожної з протиборчих сторін. Тому що кількість воїнів і срібла, вишкіл і бойовий дух важливі на першій стадії війни. А на останній стадії війни найважливіше, хто твої союзники

