Ілюстративне фото: ДСНС

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що у цих понад 1100 будинках вранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському – 4.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів – у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС, зокрема за посиланням.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого російські військові атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Під прицілом ворога були пʼять районів столиці. Внаслідок масованої атаки на місто постраждали пʼятеро людей.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців