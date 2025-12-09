Світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти
Кабмін планує прийняти рішення переглянути перелік об'єктів критичної інфраструктури в регіонах з метою їх скорочення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Крім того, розглядається варіант застосування відключень критичних об'єктів, якщо вони забезпечені альтернативними джерелами електроживлення.
Тобто, якщо у когось із критичних об'єктів є генератори, то до них теж будуть застосовуватися відключення, а електроенергією вони будуть забезпечувати себе самі.
Як повідомлялось, у вівторок, 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. На щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах.
