Росіяни атакували Одесу: частина міста залишилася без світла і води
У ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне", – написав Лисак.
Міські служби вже приступили до відновлення електропостачання та водопостачання у пошкоджених районах.
Нагадаємо, минулої ночі Одещина пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону. Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінкаВсі новини »
11 грудня 2025, 18:52Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих
11 грудня 2025, 14:20Росіяни атакували лісгосп на Чернігівщині: виникла пожежа, є постраждалий
11 грудня 2025, 09:57
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі блоги »