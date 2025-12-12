Росіяни атакували Одесу: частина міста залишилася без світла і води

Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

У ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне", – написав Лисак.

Міські служби вже приступили до відновлення електропостачання та водопостачання у пошкоджених районах.

Нагадаємо, минулої ночі Одещина пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону. Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає.