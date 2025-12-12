09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 07:02

Росіяни атакували Одесу: частина міста залишилася без світла і води

12 грудня 2025, 07:02
Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
У ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне", – написав Лисак.

Міські служби вже приступили до відновлення електропостачання та водопостачання у пошкоджених районах.

Нагадаємо, минулої ночі Одещина пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону. Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

війна Одеса вода інфраструктура атака відключення світла пошкодження
