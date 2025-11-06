14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 14:11

Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму "Власна справа" (подробиці)

06 листопада 2025, 14:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із наступного року держава даватиме більші гранти на відкриття та розвиток бізнесу – нардеп Олена Шуляк

Українська влада оновлює можливості державної програми "Власна справа". Відтепер більше українців зможуть отримати більші гранти на створення чи розвиток свого бізнесу, повідомляють у партії "Слуга Народу".

Із наступного року розмір гранту для власної справи, яка не передбачає створення робочих місць, становитиме до 100 тис. грн. За створення одного робочого місця надаватимуть до 200 тис. грн, за два робочі місця – до 350 тис. грн. Окрім того, додають у політичній силі, збільшено суму грантів для молоді (18-25 років), яка зможе отримати від держави до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Розширено також підтримку, як зазначають у партії "Слуга Народу", і для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Тепер гранти можуть отримувати їхні батьки, дорослі діти, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Водночас сім’ям загиблих захисників і захисниць надаватимуть до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

Включили до "Власної справи" також можливість повторно отримати кошти. Якщо підприємець успішно реалізував перший проєкт, може отримати додатковий мікрогрант для подальшого розвитку.

"Запускаючи програму "Власна справа", держава ставила перед собою три цілі. Перша – дати людям можливість реалізувати свою бізнес-ідею, допомогти їм започаткувати, розвивати чи модернізувати власну справу, відкрити магазин, кав'ярню, ферму чи будь-який інший бізнес. Друга – створити нові робочі місця. І третя – змінити структуру української економіки, зміцнивши малий і середній бізнеси. Вже зараз ми бачимо, що держава досягає своєї мети, і про це говорять конкретні показники: понад 32 тис. українців за допомогою "Власної справи" відкрили свій бізнес і створили 46 тис. робочих місць. Ці цифри, я впевнена, будуть тільки зростати, адже програма постійно адаптується під потреби українців. Я особисто та партія "Слуга Народу" завжди будуть підтримувати всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення матеріального становища українців і зміцнення фінансової стабільності громадян", – резюмує голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше заявляли в партії "Слуга Народу", інша державна програма – "Гранти для переробних підприємств" – уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та умножаються через сплачені бізнесом податки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Власна справа Олена Шуляк Слуга народа економіка Програма
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29 жовтня 2025, 12:17
Нардеп Олена Шуляк: Держава запускає комплексну програму зимової підтримки українців
27 жовтня 2025, 12:21
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП
06 листопада 2025, 15:58
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
06 листопада 2025, 15:57
Дрони в Брюсселі зірвали поїздку німецького прем’єра, який летів обговорювати боротьбу з БПЛА, — Bild
06 листопада 2025, 15:54
Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47
Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState
06 листопада 2025, 15:42
У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"
06 листопада 2025, 15:35
Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати
06 листопада 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »