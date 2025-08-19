08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 11:20

Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави

19 серпня 2025, 11:20
Читайте также на русском языке
Фото: з особистого архіву
Читайте также
на русском языке

Державна програма "Гранти для переробних підприємств" уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та умножаються через сплачені бізнесом податки

Про це повідомляє голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Без розвитку бізнесу та без підтримки малих і середніх підприємств неможливо побудувати стабільну та процвітаючу країну після війни. Важливо підставити плече економіці, яка є невід'ємною частиною в загальному спротиві російському вторгненню. І державна програма "Гранти для переробних підприємств" є реальним інструментом! Партія "Слуга Народу" завжди підтримує такі програми та, ба більше, наші народні депутати часто долучаються до розроблення багатьох важливих ініціатив для вітчизняного бізнесу", – зазначає Олена Шуляк і додає, що вона разом зі "Слугою Народу" зараз працює також над тим, щоб розробити нові та додаткові механізми підтримки підприємств, що постраждали від війни, не тільки в переробній, а й в інших галузях промисловості.

У межах програми "Гранти для переробних підприємств", як нагадують у партії "Слуга Народу", держава надає великі суми фінансування:

  • до 8 млн грн – на створення чи розвиток переробного підприємства. Для більшості регіонів фінансування проєкту розподіляється порівну: 50% за рахунок гранту та 50% за рахунок власних коштів підприємця. Однак пропонує держава й інші умови, додають у політсилі: 1 – якщо закуповується обладнання українського виробництва, то підприємець вносить 30%, інші 70% – грантові кошти держави; 2 – для виробників безпілотників, поліграфії, а також переробних підприємств у прифронтових регіонах держава покриває 80% вартості, учасник програми – лише 20%;
  • до 16 млн грн – на відновлення потужностей для переробних підприємств, які постраждали від російської агресії по всій Україні, – кошти спрямовують на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Отримати грант можна на умовах співфінансування: 20% – інвестує виробник, 80% вартості проєкту відновлення покриває держава. Кошти для відновлення, звертають увагу у "Слузі Народу", надають і тим підприємствам, які раніше вже отримували фінансування на розвиток чи створення підприємства за цією програмою.

В обох випадках, додають у політичній силі, повертати кошти від гранту не треба, однак підприємство (створене, розвинене чи відновлене) має створити 5 нових робочих місць, працювати не менше трьох років і справно сплачувати податки.

Подача заявок триває постійно, документи можна подати через платформу "Дія".

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безкоштовно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Олена Шуляк робочі місця інвестиції промисловість гранати підтримка гроші
Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
Підтримка Харківщини: реєстрація бізнесу і майна стала безкоштовною
15 серпня 2025, 14:55
Всі новини »
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58
На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:56
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45
В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39
"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
19 серпня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »