Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави

Фото: з особистого архіву

Державна програма "Гранти для переробних підприємств" уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та умножаються через сплачені бізнесом податки

Про це повідомляє голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Без розвитку бізнесу та без підтримки малих і середніх підприємств неможливо побудувати стабільну та процвітаючу країну після війни. Важливо підставити плече економіці, яка є невід'ємною частиною в загальному спротиві російському вторгненню. І державна програма "Гранти для переробних підприємств" є реальним інструментом! Партія "Слуга Народу" завжди підтримує такі програми та, ба більше, наші народні депутати часто долучаються до розроблення багатьох важливих ініціатив для вітчизняного бізнесу", – зазначає Олена Шуляк і додає, що вона разом зі "Слугою Народу" зараз працює також над тим, щоб розробити нові та додаткові механізми підтримки підприємств, що постраждали від війни, не тільки в переробній, а й в інших галузях промисловості.

У межах програми "Гранти для переробних підприємств", як нагадують у партії "Слуга Народу", держава надає великі суми фінансування:

до 8 млн грн – на створення чи розвиток переробного підприємства. Для більшості регіонів фінансування проєкту розподіляється порівну: 50% за рахунок гранту та 50% за рахунок власних коштів підприємця. Однак пропонує держава й інші умови, додають у політсилі: 1 – якщо закуповується обладнання українського виробництва, то підприємець вносить 30%, інші 70% – грантові кошти держави; 2 – для виробників безпілотників, поліграфії, а також переробних підприємств у прифронтових регіонах держава покриває 80% вартості, учасник програми – лише 20%;

до 16 млн грн – на відновлення потужностей для переробних підприємств, які постраждали від російської агресії по всій Україні, – кошти спрямовують на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Отримати грант можна на умовах співфінансування: 20% – інвестує виробник, 80% вартості проєкту відновлення покриває держава. Кошти для відновлення, звертають увагу у "Слузі Народу", надають і тим підприємствам, які раніше вже отримували фінансування на розвиток чи створення підприємства за цією програмою.

В обох випадках, додають у політичній силі, повертати кошти від гранту не треба, однак підприємство (створене, розвинене чи відновлене) має створити 5 нових робочих місць, працювати не менше трьох років і справно сплачувати податки.

Подача заявок триває постійно, документи можна подати через платформу "Дія".

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безкоштовно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".