Росіяни посилили тиск на Гуляйполе

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ значно посилила тиск на Гуляйпільскоу напрямку в Запорізькій області. Ворожі підрозділи намагаються невеликими групами заходити в східні райони Гуляйполя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву, яку зробив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу в самому Гуляйполі відбулося приблизно 10 бойових зіткнень. Російські загарбники намагаються інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Іноді їм навіть вдається зайти в деякі будинки, оскільки в районі погіршена видимість через погані погодні умови.

Крім того, на цьому напрямку активно діє авіація ворога.

Як повідомлялось, Сили оборони зупинили росіян біля Гуляйполя. Росіяни не припиняють штурмових дій і намагається відтіснити українських військових.