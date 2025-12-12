17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 17:22

Росіяни посилили тиск на Гуляйполе

12 грудня 2025, 17:22
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Армія РФ значно посилила тиск на Гуляйпільскоу напрямку в Запорізькій області. Ворожі підрозділи намагаються невеликими групами заходити в східні райони Гуляйполя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву, яку зробив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу в самому Гуляйполі відбулося приблизно 10 бойових зіткнень. Російські загарбники намагаються інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Іноді їм навіть вдається зайти в деякі будинки, оскільки в районі погіршена видимість через погані погодні умови.

Крім того, на цьому напрямку активно діє авіація ворога.

Як повідомлялось, Сили оборони зупинили росіян біля Гуляйполя. Росіяни не припиняють штурмових дій і намагається відтіснити українських військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Гуляйполе армія РФ війна
Українські прикордонники знищили зенітку і позиції росіян на Півдні
12 грудня 2025, 16:33
Армія РФ за добу завдала майже 700 ударів по Запорізькій області
12 грудня 2025, 07:58
Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували за добу 1400 російських окупантів
12 грудня 2025, 07:32
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Ворог обстріляв чотири громади Нікопольського району: знищено авто та пошкоджено підприємство
12 грудня 2025, 18:42
СБУ та НБУ представили пам’ятну монету номіналом 5 грн на честь операції "Павутина"
12 грудня 2025, 18:28
На Київщині п'яна жінка до смерті забила свою матір
12 грудня 2025, 18:15
РФ шукає способи розміщувати радіоретранслятори "шахедів" на українській території
12 грудня 2025, 18:00
Високопоставленого чиновника США відсторонили від переговорів щодо України
12 грудня 2025, 17:52
Спалив кохану живцем: на Харківщині отримав вирок чоловік, який жорстоко вбив співмешканку
12 грудня 2025, 17:50
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
12 грудня 2025, 17:43
Армія РФ атакувала два міста на Донеччині, є загиблі та поранені
12 грудня 2025, 17:31
На Закарпатті чоловік жорстоко вбив співмешканку через ревнощі
12 грудня 2025, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »