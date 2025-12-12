Зеленський приїхав у Куп'янськ

фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точаться важкі бої. Він привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відеозвернення Зеленського.

Зокрема, президент записав відеозвернення біля стели, розташованої на в'їзді до міста Куп'янськ.

"Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", – заявив Зеленський

Як повідомлялось, Сили оборони пішли в контратаку і оточили російські підрозділи у Куп’янську. Наразі відомо про звільнення сіл Кіндрашівка та Радьківка, а також зачищення від ворога кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську.