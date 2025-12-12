17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 16:39

Зеленський приїхав у Куп'янськ

12 грудня 2025, 16:39
фото: Володимир Зеленський / Facebook
Президент Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точаться важкі бої. Він привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відеозвернення Зеленського.

Зокрема, президент записав відеозвернення біля стели, розташованої на в'їзді до міста Куп'янськ.

"Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", – заявив Зеленський

Як повідомлялось, Сили оборони пішли в контратаку і оточили російські підрозділи у Куп’янську. Наразі відомо про звільнення сіл Кіндрашівка та Радьківка, а також зачищення від ворога кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську.

війна Володимир Зеленський відео Харківська область Купʼянський напрямок Куп'янськ
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
