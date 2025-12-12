Сили оборони зачистили від росіян стратегічно важливий мікрорайон у Куп'янську
Українські штурмовики зачистили від російських загарбників житловий масив Ювілейний у Куп'янську. Він має стратегічне значення для оборони міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" в Telegram.
"Штурмові групи полку "Скеля" спільно із союзними підрозділами зачистили від ворога житловий масив Ювілейний у Куп’янську", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупанти були спочатку заблоковані в багатоповерхівках, а потім знищені.
Нагадаємо, Сили оборони пішли в контратаку і оточили російські підрозділи у Куп’янську. Наразі відомо про звільнення сіл Кіндрашівка та Радьківка, а також зачищення від ворога кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську.
