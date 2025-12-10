Продали списані кораблі ЗСУ як металобрухт: прокуратура повідомила про підозру трьом особам

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колишній посадовець Міністерства оборони, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього вони штучно занизили технічний стан суден, забезпечили занижену оцінку та формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі становлять понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України.

