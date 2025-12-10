10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 10:28

Продали списані кораблі ЗСУ як металобрухт: прокуратура повідомила про підозру трьом особам

10 грудня 2025, 10:28
Фото: Офіс Генерального прокурора
У сфері оборони викрито схему незаконного продажу списаних кораблів Збройних Сил України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колишній посадовець Міністерства оборони, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього вони штучно занизили технічний стан суден, забезпечили занижену оцінку та формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі становлять понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрайську схему з продажу неіснуючих дронів для ЗСУ, через яку потерпілі втратили понад 2 млн грн. До афери були причетні дві мешканки Одещини та киянин, які діяли у змові, обіцяючи клієнтам квадрокоптери DJI Mavic, але після отримання грошей зникали, не доставивши товар.

