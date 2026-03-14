На Одещині чоловік крав чужі посилки з підробленим паспортом у "Дія"

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023 році чоловік шукав роботу та отримав у Telegram пропозицію. Йому пропонували забирати посилки від імені інших осіб у різних відділеннях Укрпошти в Одеській області.

Роботодавець запитав марку і модель його мобільного телефону та операційну систему, яка на ньому встановлена. Згодом "співробітнику" надіслали посилання для завантаження програмного забезпечення, яке за своїм зовнішнім виглядом імітувало "Дію".

Коли чоловік увійшов у цю програму, то побачив там документ з анкетними даними іншої людини, але своїм фото. У квітні того ж року він забрав посилку в відділенні Укрпошти в Одесі, використовуючий підроблений електронний документ. Завдяки цьому 9 тисяч гривень з сервісу "OLX Доставка" зарахували невідомій особі, а реальний адресат втратив гроші. У травні таким чином була забрана ще одна посилка, але вже на 13 тисяч гривень.

На суді чоловік визнав провину. Він розповів, що дуже потребував грошей і тому нічого не запідозрів. Він зрозумів, що щось не так лише тоді, коли побачив підроблені документи. Проте вчасно не зупинився та не відмовився.

Його засудили до чотирьох років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком у два роки.

