14 березня 2026, 10:00

На Одещині чоловік крав чужі посилки з підробленим паспортом у "Дія"

14 березня 2026, 10:00
Ілюстративне фото
Доброславський районний суд Одеської області визнав громадянина винним у шахрайстві і використанні підробленого документа. Стали відомі подробиці схеми

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023 році чоловік шукав роботу та отримав у Telegram пропозицію. Йому пропонували забирати посилки від імені інших осіб у різних відділеннях Укрпошти в Одеській області.

Роботодавець запитав марку і модель його мобільного телефону та операційну систему, яка на ньому встановлена. Згодом "співробітнику" надіслали посилання для завантаження програмного забезпечення, яке за своїм зовнішнім виглядом імітувало "Дію".

Коли чоловік увійшов у цю програму, то побачив там документ з анкетними даними іншої людини, але своїм фото. У квітні того ж року він забрав посилку в відділенні Укрпошти в Одесі, використовуючий підроблений електронний документ. Завдяки цьому 9 тисяч гривень з сервісу "OLX Доставка" зарахували невідомій особі, а реальний адресат втратив гроші. У травні таким чином була забрана ще одна посилка, але вже на 13 тисяч гривень.

На суді чоловік визнав провину. Він розповів, що дуже потребував грошей і тому нічого не запідозрів. Він зрозумів, що щось не так лише тоді, коли побачив підроблені документи. Проте вчасно не зупинився та не відмовився.

Його засудили до чотирьох років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком у два роки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
