Смертельна ДТП на Київщині: іномарка "влетіла" у вантажівку

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 12 березня на автодорозі Київ-Знамʼянка, поблизу села Яхни. На жаль, загинули люди

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 60-річний водій Renault Kengoo виїхав на зустрічну смугу. Через це він зіткнувся з вантажівкою Scania, за кермом якого був 46-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій Renault Kengoo та його 67-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути відповідальними, дотримуватися швидкісного режиму та правил безпеки, адже кожна помилка на дорозі може призвести до трагічних наслідків", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині автівка перекинулась на дах. Водій авто загинув на місці.