Як вимикатимуть світло в Україні 10 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.

При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, 9 грудня в Україні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.