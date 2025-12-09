19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 19:35

Як вимикатимуть світло в Україні 10 грудня

09 грудня 2025, 19:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.

При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, 9 грудня в Україні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

