Нічні удари по енергетиці: чотири області залишилися без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах країни. У результаті чого у чотирьох областях відбулись знеструмлення

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Знеструмлення відбулись у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація", – зазначили в компанії.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Його рівень у вівторок 9 грудня був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

В "Укренерго" також закликали перенести енергоємку рутину на час після 23:00.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.