08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 11:27

Нічні удари по енергетиці: чотири області залишилися без світла

09 грудня 2025, 11:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах країни. У результаті чого у чотирьох областях відбулись знеструмлення

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Знеструмлення відбулись у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація", – зазначили в компанії.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Його рівень у вівторок 9 грудня був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

В "Укренерго" також закликали перенести енергоємку рутину на час після 23:00.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Україна атака російська армія відключення світла війна енергетика Укрэнерго
