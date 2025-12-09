У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
У столиці за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, 70% Києва залишається без електроенергії. Місто в блекауті.
Нагадаємо, в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
