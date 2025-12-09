16:59  09 грудня
09 грудня 2025, 17:14

ДБР встановило понад 13 млрд грн збитків державі, але повернуто лише 3 млрд

09 грудня 2025, 17:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, що завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, впродовж січня – листопада 2025 року працівники Бюро задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 13 млрд 83 млн грн.

Крім того, встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 млн грн.

"З метою відшкодування завданої шкоди слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених вартістю 4 млрд 537 млн грн", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією. Із січня по листопад 2025 року слідчі Бюро завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч 029 обвинувальних актів щодо 7 тисяч 511 осіб.

