Скороход після допиту: "Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде"

Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного", передає RegioNews.

Скороход заявила, що кримінальне провадження, яке детективи порушили проти неї, є "повною брехнею", та стверджує, що оприлюднене НАБУ відео нібито змонтоване.

"Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей і ніколи нікому не давала вказівок, щоб хтось для мене взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня", – сказала депутатка.

Водночас Скороход визнала, що на опублікованому НАБУ фрагменті таємного відеозапису дійсно зображена вона. Однак заявила, що ролик є "нарізкою", а частина записаних розмов їй "не зрозуміла".

"Там, де я сиджу на дивані – це я, і я цього не спростовую. А все інше не відповідає дійсності. І все відео – нарізка", – наголосила вона.

На запитання журналістів щодо змісту зафільмованої розмови Скороход відповіла, що попросила НАБУ надати їй повну версію запису. За її словами, у разі публікації всього відеоматеріалу справа проти неї "розвалиться".

"Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде", – заявила депутатка та додала, що готова надати журналістам матеріали провадження, якщо це дозволить слідство, – запевнила нардепка.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від партії "За майбутнє" Анни Скороход, встановивши заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Довідка: Анна Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Що відомо про справу

5 грудня представники НАБУ та СБУ провели обшук у житлі Анни Скороход і оголосили їй підозру у вимаганні хабаря в складі групи осіб. За даними слідства, депутатка нібито організувала діяльність злочинного угрупування, яке запропонувало бізнесмену за 250 тисяч доларів залагодити питання з РНБО про запровадження економічних санкцій щодо конкурентної компанії.

Як доказ справи, НАБУ та САП оприлюднили фрагмент приховано записаного відео, на якому нібито Скороход спілкується з чоловіком і пропонує йому передати кошти, обіцяючи видати дві розписки.

Депутатка заперечує свою причетність і заявляє, що запис є сфальсифікованим, насправді ж містить лише "вирвані з контексту" фрагменти. Втім, деталей про те, що відбувалося на відео за її версією, вона поки не розкрила, але пообіцяла зробити це згодом.

Скороход також вважає, що справа є "сфабрикованою для політичного тиску", метою якого було перешкодити її запланованій на 7 грудня поїздці на міжнародні зустрічі в США.

Журналісти з'ясували, що у цій справі є ще троє підозрюваних, один із яких – заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. Його вже затримано.