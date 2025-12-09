08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 07:38

Скороход після допиту: "Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде"

09 грудня 2025, 07:38
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін
Читайте также
на русском языке

Народна депутатка Анна Скороход у понеділок, 8 грудня, побувала на допиті в Національному антикорупційному бюро

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного", передає RegioNews.

Скороход заявила, що кримінальне провадження, яке детективи порушили проти неї, є "повною брехнею", та стверджує, що оприлюднене НАБУ відео нібито змонтоване.

"Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей і ніколи нікому не давала вказівок, щоб хтось для мене взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня", – сказала депутатка.

Водночас Скороход визнала, що на опублікованому НАБУ фрагменті таємного відеозапису дійсно зображена вона. Однак заявила, що ролик є "нарізкою", а частина записаних розмов їй "не зрозуміла".

"Там, де я сиджу на дивані – це я, і я цього не спростовую. А все інше не відповідає дійсності. І все відео – нарізка", – наголосила вона.

На запитання журналістів щодо змісту зафільмованої розмови Скороход відповіла, що попросила НАБУ надати їй повну версію запису. За її словами, у разі публікації всього відеоматеріалу справа проти неї "розвалиться".

"Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде", – заявила депутатка та додала, що готова надати журналістам матеріали провадження, якщо це дозволить слідство, – запевнила нардепка.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від партії "За майбутнє" Анни Скороход, встановивши заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Довідка: Анна Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Що відомо про справу

5 грудня представники НАБУ та СБУ провели обшук у житлі Анни Скороход і оголосили їй підозру у вимаганні хабаря в складі групи осіб. За даними слідства, депутатка нібито організувала діяльність злочинного угрупування, яке запропонувало бізнесмену за 250 тисяч доларів залагодити питання з РНБО про запровадження економічних санкцій щодо конкурентної компанії.

Як доказ справи, НАБУ та САП оприлюднили фрагмент приховано записаного відео, на якому нібито Скороход спілкується з чоловіком і пропонує йому передати кошти, обіцяючи видати дві розписки.

Депутатка заперечує свою причетність і заявляє, що запис є сфальсифікованим, насправді ж містить лише "вирвані з контексту" фрагменти. Втім, деталей про те, що відбувалося на відео за її версією, вона поки не розкрила, але пообіцяла зробити це згодом.

Скороход також вважає, що справа є "сфабрикованою для політичного тиску", метою якого було перешкодити її запланованій на 7 грудня поїздці на міжнародні зустрічі в США.

Журналісти з'ясували, що у цій справі є ще троє підозрюваних, один із яких – заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. Його вже затримано.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна НАБУ САП допит нардеп Анна Скороход
Скандальна справа Скороход: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику за підбурення до хабаря
08 грудня 2025, 08:35
"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні
06 грудня 2025, 12:35
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Закарпатті стався землетрус
09 грудня 2025, 10:17
На Хмельниччині чоловік систематично ґвалтував падчерку: отримав довічне ув'язнення
09 грудня 2025, 09:57
Російські удари залишили без світла 5 200 абонентів у Запорізькому районі
09 грудня 2025, 09:41
Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних
09 грудня 2025, 09:29
На Полтавщині знешкодили бойові частини ракети та безпілотника, які не здетонували
09 грудня 2025, 09:26
Європа на порозі нової системи безпеки: виклики від США, Китаю та Росії
09 грудня 2025, 09:12
Росіяни випустили по Україні 110 БпЛА: зафіксовані влучання на 9 локаціях
09 грудня 2025, 08:59
ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито
09 грудня 2025, 08:57
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
09 грудня 2025, 08:50
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
09 грудня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »