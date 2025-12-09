РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.

Як зазначається, під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення.

На щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах.

"На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів", – додали у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня ворог атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди".