Українські оборонці ліквідували ще 930 російських окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони знищили 930 окупантів, дві бронемашини, 27 артилерійських систем, а також 62 одиниці автомобілів та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, дрони бійців Департаменту активних дій ГУР 29 листопада атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів у Донецькій області.
Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Через російські обстріли Запорізької області постраждали 16 людей
09 грудня 2025, 07:45Скороход після допиту: "Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде"
09 грудня 2025, 07:38Армія РФ атакувала три райони Дніпропетровщини
09 грудня 2025, 07:32"Я не даю їм нічого": Трамп про відсутність допомоги Україні
09 грудня 2025, 07:28У Тернополі кількість жертв російської атаки зросла до 38: знайдено ще два тіла
09 грудня 2025, 07:06Без доріг, води та аптек: прифронтове село на Запоріжжі зустрічає четверту зиму війни
09 грудня 2025, 06:45"Він каже: "А що це він так близько": співачка KOLA розповіла, чи ревнує її чоловік, який живе за кордоном
09 грудня 2025, 01:50Експорт української олії: Польща виявилась найбільшим покупцем
09 грудня 2025, 00:50Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів земель
08 грудня 2025, 23:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »