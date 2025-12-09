Окупанти атакували дронами комунальне підприємство Херсона

Фото: МВА

Зранку 9 грудня російські окупанти кілька разів атакували безпілотниками територію одного з комунальних підприємств у Херсоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

"Значно пошкоджено тягач. Він надовго виведений з ладу", – йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих немає.

Наслідки дронових атак – на фото.

Нагадаємо, вночі 9 грудня російські військові здійснили удар БпЛА по пожежно-рятувальній частині на Запоріжжі. На щастя, рятувальники не постраждали.