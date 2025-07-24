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Аналітики пояснили, чому в Україні зростають ціни на свинину. При цьому це зараз єдиний вид м'яса, який дорожчає

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні продовжує дорожчати свинина. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

"Минулого літа ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022 – протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52 – 60 гривень за кілограм. Проте у першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5 – 93,5 гривні за кілограм, а із середини сезону демонструє подальше зростання", - кажуть експерти.

Аналітики також пояснюють, що в Україні скорочується поголів'я свиней через воєнні, економічні та інші чинники. Зокрема, впливає зниження закупівельних цін на тлі підвищення витрат, зокрема на корми, та поширення АЧС. Наразі свинина є єдиним м'ясом, яке дорожчає.

"У кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною з окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини – з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо", - кажуть експерти.

Нагадаємо, в Україні подорожчала річкова риба. Аналітики пояснили, що після підриву Каховської ГЕС і падіння рівня водосховища вилов щуки та товстолобика в Україні різко упав. Також серед причин і те, що зараз важко отримувати дозволи на вилов риби через воєнний стан.