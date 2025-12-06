Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
У неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – додали у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 3 до 4 черг
Графіки обмеження потужності
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
В Укренерго нагадують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, 6 грудня в Україні застосували аварійні відключення світла. Раніше складені графіки не діють.