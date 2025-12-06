18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 18:31

Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії

06 грудня 2025, 18:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – додали у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 3 до 4 черг

Графіки обмеження потужності

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

В Укренерго нагадують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні застосували аварійні відключення світла. Раніше складені графіки не діють.

