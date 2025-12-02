Бійці ГУР знищили пускову установку та дві РЛС росіян на Донеччині
Дрони бійців Департаменту активних дій ГУР 29 листопада атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів у Донецькій області
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.
За одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:
- пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;
- одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України", – зазначили у ГУР.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".
