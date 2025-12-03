За добу Сили оборони ліквідували 1200 росіян – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1200 російських загарбників, 12 артсистем, шість танків та три бронемашини. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 176 тисяч військових
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку.
