01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
01:30  03 грудня
Дружина Олександра Усика попередила про шахраїв: використовують її ім'я в соцмережах
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
03 грудня 2025, 06:51

За добу Сили оборони ліквідували 1200 росіян – Генштаб

03 грудня 2025, 06:51
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1200 російських загарбників, 12 артсистем, шість танків та три бронемашини. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 176 тисяч військових

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 3 грудня 2025 року

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку.

