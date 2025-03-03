В Україні стартував проєкт "Лінія дронів": що відомо

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У Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів". Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців. Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти.

На фінансування "Лінії дронів" Міноборони виділило 4.6 млрд грн. Кошти спрямують безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

Кожен новобранець "Лінії дронів" проходитиме спеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів. Вона включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.

До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами.

Нагадаємо, Велика Британія посилить протиповітряну оборону України ракетами-перехоплювачами LMM. Сили оборони отримають понад 5 000 ракет для захисту від атак ударних дронів.