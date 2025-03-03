11:25  03 березня
Зблід і втратив свідомість: у Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік
10:12  03 березня
У ГУР повідомили, скільки окупантів воюють проти України
10:06  03 березня
Зеленський про вибори: Міняти мене буде непросто, я міняюся на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 березня 2025, 14:10

В Україні стартував проєкт "Лінія дронів": що відомо

03 березня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
фото: Міноборони
Читайте также
на русском языке

У Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів". Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців. Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти.

На фінансування "Лінії дронів" Міноборони виділило 4.6 млрд грн. Кошти спрямують безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

Кожен новобранець "Лінії дронів" проходитиме спеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів. Вона включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.

До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами.

Нагадаємо, Велика Британія посилить протиповітряну оборону України ракетами-перехоплювачами LMM. Сили оборони отримають понад 5 000 ракет для захисту від атак ударних дронів.

Лінія дронів ЗСУ Міноборони проєкт цивільні військові
РФ вдарила "Іскандером" по полігону на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, триває перевірка
03 березня 2025, 10:45
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 3 березня
03 березня 2025, 09:00
На Донеччині за добу окупанти вбили двох людей та трьох поранили
03 березня 2025, 08:47
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
За гроші переводили бійців у тил: в Одесі затримано двох військовослужбовців
03 березня 2025, 13:52
Зеленський розповів, що змусить Росію припинити повітряний терор
03 березня 2025, 13:49
Ракетний удар по полігону на Дніпропетровщині: ДБР відкрило кримінальне провадження
03 березня 2025, 13:35
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю
03 березня 2025, 13:26
На Буковині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже утричі
03 березня 2025, 13:22
Різанина в ТРЦ у Чернігові: поліція затримала нападника
03 березня 2025, 13:10
Авіаудар по Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів людину
03 березня 2025, 12:49
На Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн
03 березня 2025, 12:48
Британія виділить Україні кошти на закупівлю понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM
03 березня 2025, 12:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »