У ЗСУ впроваджують програму підготовки для інструкторів бойової системи DELTA

фото: скриншот із відео

У навчальних центрах та вищих військових закладах Сухопутних військ впроваджують програму підготовки інструкторів, спрямовану на ефективне використання бойової системи DELTA

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що в умовах війни та постійної технологічної еволюції здатність швидко адаптуватися та ефективно використовувати сучасні бойові системи є критично важливою.

"Але такі системи не працюватимуть самі собою, для цього потрібні люди. Тому програма підготовки інструкторів DELTA – це інвестиція в інтелектуальний потенціал наших військ та значний крок до технологічної переваги на полі бою", – заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програма триватиме шість днів, включатиме сім модулів та складатиметься з таких напрямів:

Опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій – до розширених можливостей для застосування в реальних бойових сценаріях. Методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA. Поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

Як додали в Міноборони, програму планують впровадити у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.

Що відомо про систему DELTA

Бойова система DELTA — це українська платформа ситуаційної обізнаності та управління бойовими діями, розроблена для забезпечення реального огляду поля бою в режимі реального часу. Вона була розроблена українською організацією "Аеророзвідка" і почала використовуватися армією України у 2018 році, під час війни на Донбасі.

DELTA дає змогу відображати повітряну, наземну і морську обстановку на цифровій карті, що сприяє ефективному плануванню операцій та обміну інформацією між підрозділами та союзниками.

Нагадаємо, в Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів". Його мета – розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони.