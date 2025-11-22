Втрати РФ станом на 22 листопада 2025: Генштаб оновив дані
Розпочалася 1368-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 22 листопада росіяни втратили:
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб
- танків – 11 361 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 559 (9) од.
- РСЗВ – 1 547 (+7) од.
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перекидання військової техніки та особового складу РФ у бік Запорізької області. Це найпотужніша одночасна передислокація за останній рік.
Росія наступає на Покровськ: ворог закріплюється в центрі міста – DeepStateВсі новини »
21 листопада 2025, 20:35"Це буде визначатися військовими": мер Харкова пояснив, чи з'являться там антидронові сітки
21 листопада 2025, 16:55Україна обіцяє поставити на озброєння нову балістичну ракету до кінця 2025 року
21 листопада 2025, 16:42
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »