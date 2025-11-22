Потери РФ по состоянию на 22 ноября 2025 года: Генштаб обновил данные
Начались 1368-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 22 ноября россияне потеряли:
- личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек
- танков – 11 361 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 34 559 (9) ед.
- РСЗО – 1 547 (+7) ед.
- средства ПВО – 1248 (+1) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед.
- специальная техника – 4002 (+0) ед.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перебрасывание военной техники и личного состава РФ в сторону Запорожской области. Это самая мощная одновременная передислокация за последний год.
Россия наступает на Покровск: враг закрепляется в центре города – DeepStateВсе новости »
21 ноября 2025, 20:35"Это будет определяться военными": мэр Харькова объяснил, появятся ли там антидроновые сетки
21 ноября 2025, 16:55Украина обещает поставить на вооружение новую баллистическую ракету до конца 2025 года
21 ноября 2025, 16:42
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Что значит "мирный план" от Трампа и Путина и как повлияет политика на поле боя?
22 ноября 2025, 09:47Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
22 ноября 2025, 09:15Умер известный украинский певец и музыкант
22 ноября 2025, 08:43РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
22 ноября 2025, 08:25В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
22 ноября 2025, 07:56Потап и Настя Каменских продают дом под Киевом: как выглядит и сколько стоит
22 ноября 2025, 01:30В Украине могут сократить производство молока: с чем это связано
22 ноября 2025, 00:30В Украине меняются ценники на морковь: что происходит с популярным овощем
21 ноября 2025, 23:55В Украине снова дорожают огурцы: что происходит на рынке
21 ноября 2025, 23:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все блоги »