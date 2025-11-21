Україна обіцяє поставити на озброєння нову балістичну ракету до кінця 2025 року

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Компанія Fire Point хоче до кінця року поставити на озброєння ЗСУ свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співвласника та головного конструктора компанії Дениса Штилермана.

За його словами, вже цього річ компанія почне масово виробляти власну балістичну ракету, яку поставлять на озброєння Сил оборони України. Обсяги генеральний конструктор компанії розкривати відмовився.

Також він додав, що компанія вже виробляє три крилаті ракети FP-5 "Фламінго" на добу.

Як повідомлялось, Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії.