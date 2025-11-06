Фото: ДБР

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох керівників ДП "Рава-Руське лісове господарство", яких слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у причетності до масштабних незаконних вирубок

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовці погоджували вирубку дерев на територіях, де це було заборонено, що призвело до значних екологічних і фінансових втрат.

У результаті протиправних дій було знищено понад дві тисячі дерев різних порід, а збитки, завдані державі, оцінюються майже у 9 мільйонів гривень.

За цими фактами фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), а також незаконну порубку дерев у лісах (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Львівська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, ДБР викрило масштабну схему незаконного експорту деревини, до якої були причетні посадовці з кількох областей України. За даними слідства, через зловживання службовців з країни вивозили цінну деревину, зокрема дуб, під виглядом легальних поставок.