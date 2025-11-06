12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 12:24

На Львівщині судитимуть керівників лісництва за незаконну вирубку лісу на 9 млн грн

06 листопада 2025, 12:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох керівників ДП "Рава-Руське лісове господарство", яких слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у причетності до масштабних незаконних вирубок

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовці погоджували вирубку дерев на територіях, де це було заборонено, що призвело до значних екологічних і фінансових втрат.

У результаті протиправних дій було знищено понад дві тисячі дерев різних порід, а збитки, завдані державі, оцінюються майже у 9 мільйонів гривень.

За цими фактами фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), а також незаконну порубку дерев у лісах (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Львівська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, ДБР викрило масштабну схему незаконного експорту деревини, до якої були причетні посадовці з кількох областей України. За даними слідства, через зловживання службовців з країни вивозили цінну деревину, зокрема дуб, під виглядом легальних поставок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДБР вирубка дерев лісгосп суд екологія
На Харківщині судили підлітка, який ґвалтував малолітніх братів і сестру
06 листопада 2025, 11:50
Не сподобалось, що маленька дитина кричала: у Кривому Розі жінка напала на сусідку з електрошокером
06 листопада 2025, 10:35
У Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон
06 листопада 2025, 09:24
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині шахраї продавали фарбовану крейду як добриво і заробили 1,26 млн грн: що їм загрожує
06 листопада 2025, 14:14
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму "Власна справа" (подробиці)
06 листопада 2025, 14:11
Лісова прогулянка закінчилася трагедією: на Чернігівщині двоє дітей підірвалися на ворожому дроні
06 листопада 2025, 14:03
Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі
06 листопада 2025, 13:45
Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні
06 листопада 2025, 13:29
НАБУ розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині
06 листопада 2025, 13:16
Приревнував жінку і розізлився: на Рівненщині чоловік влаштував стрілянину
06 листопада 2025, 13:05
Харківщина зміцнює партнерство із Словаччиною: у фокусі – медицина та освіта
06 листопада 2025, 13:00
$400 тис. із сейфа столичної поліції зникли разом із начальником відділення – його знайшли на Рівненщині
06 листопада 2025, 12:57
На Житомирщині зіткнулися легковик і автобус: постраждав 21-річний водій
06 листопада 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »