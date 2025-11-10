19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
У Чорнобилі помітили велику гусінь, з якої з’являється красивий метелик

У зоні відчуження Чорнобиля помітили гусінь завдовжки до 8 см, з якої згодом з’являється один із найкрасивіших метеликів

Про це повідомляють у соцмережах, передає RegioNews.

Забарвлення гусені варіюється від яскраво-зеленого до темно-бурого, з світлими плямами вздовж тіла. На кінці її тіла є маленький ріг, який виглядає загрозливо, проте є абсолютно безпечним для людини.

Гусінь живиться трав’янистими рослинами, а наприкінці літа спускається в ґрунт, де заляльковується до наступного року.

Нагадаємо, у жовтні волонтери в зоні відчуження помітили кілька собак із незвичайним синім забарвленням шерсті. Тварини були майже повністю вкриті синьою речовиною, що одразу привернуло увагу благодійників та місцевих спостерігачів.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
