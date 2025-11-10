У Чорнобилі помітили велику гусінь, з якої з’являється красивий метелик
У зоні відчуження Чорнобиля помітили гусінь завдовжки до 8 см, з якої згодом з’являється один із найкрасивіших метеликів
Про це повідомляють у соцмережах, передає RegioNews.
Забарвлення гусені варіюється від яскраво-зеленого до темно-бурого, з світлими плямами вздовж тіла. На кінці її тіла є маленький ріг, який виглядає загрозливо, проте є абсолютно безпечним для людини.
Гусінь живиться трав’янистими рослинами, а наприкінці літа спускається в ґрунт, де заляльковується до наступного року.
Нагадаємо, у жовтні волонтери в зоні відчуження помітили кілька собак із незвичайним синім забарвленням шерсті. Тварини були майже повністю вкриті синьою речовиною, що одразу привернуло увагу благодійників та місцевих спостерігачів.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні різко змінились ціни на томати: скільки тепер коштує кілограм
10 листопада 2025, 23:30Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест
10 листопада 2025, 23:06У Києві тестуватимуть новий світлофор "Грецький хрест"
10 листопада 2025, 22:31Поліція затримала іноземця за різанину в розважальному клубі Києва
10 листопада 2025, 22:11Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »