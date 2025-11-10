У Чорнобилі помітили велику гусінь, з якої з’являється красивий метелик

У зоні відчуження Чорнобиля помітили гусінь завдовжки до 8 см, з якої згодом з’являється один із найкрасивіших метеликів

Про це повідомляють у соцмережах, передає RegioNews.

Забарвлення гусені варіюється від яскраво-зеленого до темно-бурого, з світлими плямами вздовж тіла. На кінці її тіла є маленький ріг, який виглядає загрозливо, проте є абсолютно безпечним для людини.

Гусінь живиться трав’янистими рослинами, а наприкінці літа спускається в ґрунт, де заляльковується до наступного року.

