У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю: фахівці пояснили, що сталося

У жовтні волонтери в зоні відчуження помітили кілька собак із незвичайним синім забарвленням шерсті. Тварини були майже повністю вкриті синьою речовиною, що одразу привернуло увагу благодійників та місцевих спостерігачів

Про це повідомляє УП.Життя, передає RegioNews.

Фахівці запевняють, що зміна кольору не пов’язана з радіацією. Докторка ветеринарних наук Дженніфер Бец, медична директорка програми "Собаки Чорнобиля", пояснила, що шерсть могла забарвитися через контакт із невідомими речовинами. Волонтери припускають, що джерелом міг стати старий переносний туалет неподалік місця, де собак помітили, однак остаточно це не підтверджено.

Бец наголосила, що тимчасові маркери, які наносять на стерилізованих тварин для ідентифікації, не могли бути причиною такого забарвлення: зазвичай їх наносять лише на верхівку голови, і колір змивається протягом кількох днів, тоді як у собак синя речовина покривала практично все тіло.

Ветеринарка також додала, що чотирилапі виглядали здоровими, як і інші тварини у зоні відчуження, де з 2017 року Clean Futures Fund займається стерилізацією котів та собак. Станом на жовтень 2025 року благодійники стерилізували понад тисячу тварин, нащадків тих, які залишилися після катастрофи 1986 року.

Волонтери зазначають, що впіймати собак із синьою шерстю не вдалося через їхню сильну лякливість, і для цього знадобилося б застосування спеціальних засобів для тимчасового приспання.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. Фігуранту загрожує до трьох років тюрми.

