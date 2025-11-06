Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 листопада російська армія атакувала Україну 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 108 ворожих дронів, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада окупанти атакували дронами Богодухів у Харківській області. Кількість постраждалих зросла до п'яти.

Вночі 6 листопада російські військові масовано атакували безпілотниками Кам'янське в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Постраждали 8 людей.